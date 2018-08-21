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Raty 3x0% z Klarna
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Ten produkt
Dozownik mleka w proszku
33,00 zł
Szczotka do butelki i smoczka
30,00 zł
33,00 zł
33,00 zł
3 porcje
Można wyjąć wewnętrzną część i zamienić ją w praktyczny kubek na przekąski
Dozownik mleka w proszku Philips Avent mieści 3 odmierzone wcześniej porcje — idealnie sprawdza się w podróży
Wszystkie elementy można łatwo i szybko wysterylizować, podgrzać w mikrofalówce lub umyć w zmywarce.
4.9
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tatia
06/01/2015
Polska
Niezastąpiony w podróży
super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku