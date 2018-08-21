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Philips AventDozownik mleka w proszku

SCF135/06

4.9
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealny w podróży
Ten produkt mieści 3 odmierzone porcje mleka w proszku w oddzielnych przegródkach. Przed karmieniem wystarczy wsypać mleko w proszku do butelki do karmienia z przegotowaną, wystudzoną wodą. Po wyjęciu środkowej części służy jako miska lub pojemnik.
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Nie zawiera bisfenolu A

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  • 3 porcje

Można wyjąć wewnętrzną część

Można wyjąć wewnętrzną część

Można wyjąć wewnętrzną część i zamienić ją w praktyczny kubek na przekąski

Mieści trzy porcje mieszanki w proszku o pojemności 260 ml

Mieści trzy porcje mieszanki w proszku o pojemności 260 ml

Dozownik mleka w proszku Philips Avent mieści 3 odmierzone wcześniej porcje — idealnie sprawdza się w podróży

Cały dozownik można sterylizować, podgrzewać w mikrofalówce i myć w zmywarce

Wszystkie elementy można łatwo i szybko wysterylizować, podgrzać w mikrofalówce lub umyć w zmywarce.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

06/01/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony w podróży

super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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