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Produkcja zakończona

Philips AventMiękkie ustniki

SCF146/02

Miękki ustnik
Miękkie ustniki Philips Avent zostały zaprojektowane specjalnie dla delikatnych dziąseł i są idealne dla dzieci, które dopiero uczą się picia z kubka. Są wyposażone w zaworek zapobiegający rozlewaniu, który jest łatwy w użyciu i czyszczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Zapobiegający rozlewaniu i łatwy w użyciu dziobek

Miękki ustnik

  • 6m+

  • Biała

  • 2 sztuki w opakowaniu

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.

Opatentowany zaworek zapobiegający rozlewaniu

Łatwy w użyciu i czyszczeniu

Miękki ustnik

Miękki ustnik

Zaprojektowany do wrażliwych dziąseł

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie