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Produkcja zakończona
SCF146/02
6m+
Biała
2 sztuki w opakowaniu
Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.
Łatwy w użyciu i czyszczeniu
Zaprojektowany do wrażliwych dziąseł
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