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  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
  • Sterylizacja, suszenie i przechowywanie

Philips Avent Parowy sterylizator do butelekz suszarką

SCF293/00

4.9
| (217) Opinie | 97% poleca ten produkt
Sterylizacja, suszenie i przechowywanie
Gotowy na kolejne karmienie w zaledwie 40 minut! Sterylizator i suszarka Premium wykorzystuje strumień filtrowanego powietrza, aby dokładnie wysuszyć butelki przed automatycznym wyłączeniem. Szybki i higieniczny, eliminuje 99,9% bakterii*, dając Ci pewność i spokój przy każdym karmieniu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Potężny strumień pary sterylizuje, a przefiltrowane powietrze osusza

Sterylizacja, suszenie i przechowywanie

  • Sterylizacja i suszenie w 40 minut

  • Pomieści 6 butelek

  • Eliminując 99,9% bakterii

  • Sterylność do 24 godzin

  • Regulowana konstrukcja

Zabija 99,99% bakterii *

Zabija 99,99% bakterii *

Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.

Pełny cykl sterylizacji i suszenia trwa zaledwie 40 minut

Pełny cykl sterylizacji i suszenia trwa zaledwie 40 minut

Przygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 40 minut. Po sterylizacji parą, intensywny strumień filtrowanego powietrza dokładnie suszy butelki i akcesoria, sprawiając, że są gotowe do natychmiastowego użycia.

Minimalne ryzko wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.

Minimalne ryzko wystąpienia nieprzyjemnych zapachów.

Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

217

Opinie

97%

poleca ten produkt

20/05/2024

Polska

Polska

szybka sterylizacja, utrzymuje sterylność do 24 h

Sterylizator jest intuicyjny w obsłudze i bardzo pojemny. Szybki proces sterylizacji butelek, smoczków i dziecięcych gadżetów sprawia, że szybko mogą być użyte do następnego karmienia. Łatwe czyszczenie. To nasz pierwszy sterylizator, ale zdecydowanie go polecam.

Zalety

łatwa obsługa, szbki czas sterylizacji

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

13/05/2024

Polska

Polska

Przydatna rzecz w każdej wyprawce !

Polecam rodzicom ten sterylizator. Jest bardzo funkcjonalny! Steryzylizuje wszystko dla malucha oraz suszy ! Można przechowywać w nim butelki , smoczki i inne rzeczy dla dziecka ! Jest bardzo pojemny !

Zalety

Pojemny , łatwy w użyciu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

06/05/2024

Polska

Polska

Genialny sprzęt

Genialny sprzęt, który sprawiał, że czułam się bezpiecznie, a jednocześnie że moje dziecko jest bezpieczne - że mleko czy smoczki są idealnie wysterylizowane, dodatkowo jestem bardzo przyjemnie nastawiona do tych poziomów które również umożliwiły mi przechowywanie butelek, zatyczek i smoczków. Sprzęt jest fenomenalny, bardzo prosty w obsłudze. Jestem szczęśliwa, że go mam! Z pewnością polecę go każdej mamie!

Zalety

Bezpieczeństwo, design, przechowywanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze.

  2. W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe