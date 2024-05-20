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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Sterylizacja i suszenie w 40 minut
Pomieści 6 butelek
Eliminując 99,9% bakterii
Sterylność do 24 godzin
Regulowana konstrukcja
Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.
Przygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 40 minut. Po sterylizacji parą, intensywny strumień filtrowanego powietrza dokładnie suszy butelki i akcesoria, sprawiając, że są gotowe do natychmiastowego użycia.
Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.
4.9
z 5
217
Opinie
97%
poleca ten produkt
bazylka
20/05/2024
Polska
Część promocji
szybka sterylizacja, utrzymuje sterylność do 24 h
Sterylizator jest intuicyjny w obsłudze i bardzo pojemny. Szybki proces sterylizacji butelek, smoczków i dziecięcych gadżetów sprawia, że szybko mogą być użyte do następnego karmienia. Łatwe czyszczenie. To nasz pierwszy sterylizator, ale zdecydowanie go polecam.
Zalety
łatwa obsługa, szbki czas sterylizacji
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Marta Jun
13/05/2024
Polska
Część promocji
Przydatna rzecz w każdej wyprawce !
Polecam rodzicom ten sterylizator. Jest bardzo funkcjonalny! Steryzylizuje wszystko dla malucha oraz suszy ! Można przechowywać w nim butelki , smoczki i inne rzeczy dla dziecka ! Jest bardzo pojemny !
Zalety
Pojemny , łatwy w użyciu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Mlecznykoktajl
06/05/2024
Polska
Część promocji
Genialny sprzęt
Genialny sprzęt, który sprawiał, że czułam się bezpiecznie, a jednocześnie że moje dziecko jest bezpieczne - że mleko czy smoczki są idealnie wysterylizowane, dodatkowo jestem bardzo przyjemnie nastawiona do tych poziomów które również umożliwiły mi przechowywanie butelek, zatyczek i smoczków. Sprzęt jest fenomenalny, bardzo prosty w obsłudze. Jestem szczęśliwa, że go mam! Z pewnością polecę go każdej mamie!
Zalety
Bezpieczeństwo, design, przechowywanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Parowy sterylizator do butelek SCF293/00 z suszarką
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze.
W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe