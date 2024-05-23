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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Łatwe picie
200 ml
6m+
Niebieski
.
Zawór jest wbudowany w ustnik, dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.
Kształt kubka niekapka ułatwia dziecku chwytanie.
4.6
z 5
185
Opinie
91%
poleca ten produkt
Dominika Narolska
23/05/2024
Polska
Część promocji
Super się z niego pije nic nie kapie
Super kubeczek wygodnie się go trzyma nic nie kapie i się noe wylewa podczas picia naprawdę polecam
Zalety
Wspanialy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/00 Kubek z ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/00 Kubek z ustnikiem
Joanna Kaa
10/05/2024
Polska
Część promocji
Fajny kubeczek
Fajny i poręczny kubeczek. Dobrze leży w małych rączkach. Syn szybko "załapał" picie z niego :]
Zalety
Dobrze leży w rączkach
Wady
Brk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/05 Kubek z ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/05 Kubek z ustnikiem
Dominika Przygocka
09/05/2024
Polska
Część promocji
Kubeczek do picia
Fajnie się sprawdza podczas nauki picia z kubeczka synek odrazu załapał jak się z niego napić super polecam
Zalety
Super się sprawdza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/00 Kubek z ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF551/00 Kubek z ustnikiem
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