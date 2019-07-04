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Produkcja zakończona

Philips AventKubek dla dziecka

SCF602/12

2.5

| (4) Opinie

Higiena podczas spaceru

Nauka picia jest łatwa z kubkami dla dzieci Philips Avent. Odchylana pokrywka zapewnia zawsze czysty ustnik, nawet w podróży. Kubek jest bardzo szczelny, nawet po potrząśnięciu lub podrzuceniu. Łatwy w użyciu.

Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Niekapek, łatwy w użyciu

Higiena podczas spaceru

  • 260 ml

  • Twardy ustnik 12m+

  • z uchwytami

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku odwrócenia lub położenia produktu na boku.

Skala na kubku

Skala na kubku

Skala na kubku zapewnia łatwe przygotowanie napoju dla dziecka

Twardy ustnik dla dzieci 12m+

Twardy ustnik dla dzieci 12m+

Odporny na gryzienie ustnik dla dzieci pewnie pijących z kubka, idealny dla dzieci

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.5

z 5

4

Opinie

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 