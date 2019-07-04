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Produkcja zakończona

Philips AventKubek dla dziecka

SCF602/22

2.5

| (4) Opinie

Higiena podczas spaceru

Nauka picia jest łatwa z kubkami dla dzieci Philips Avent. Odchylana pokrywka zapewnia zawsze czysty ustnik, nawet w podróży. Kubek jest bardzo szczelny, nawet po potrząśnięciu lub podrzuceniu. Łatwy w użyciu.

Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Niekapek, łatwy w użyciu

Higiena podczas spaceru

  • 2 x 260 ml

  • Twardy ustnik 12m+

  • z uchwytami

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku odwrócenia lub położenia produktu na boku.

Twardy ustnik dla dzieci 12m+

Twardy ustnik dla dzieci 12m+

Odporny na gryzienie ustnik dla dzieci pewnie pijących z kubka, idealny dla dzieci

Uchwyty mają odpowiedni kształt dla małych rączek

Uchwyty mają odpowiedni kształt dla małych rączek

Uchwyty mają odpowiedni kształt specjalnie dla małych rączek. Można je łatwo zamocować lub zdjąć.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.5

z 5

4

Opinie

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 