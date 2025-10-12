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  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
  • Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!

Screeneo UL5 SmartProjektor domowy

SCN355/INT

Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!

Umieszczony zaledwie kilka centymetrów od ściany, projektor Triple Laser Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart zapewnia obraz Full HD z HDR10 i dokładnością kolorów REC2020, do 120″*. Wstępnie załadowane aplikacje. Dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth.

Poznaj wszystkie korzyści

Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!

  • Ultrakrótki rzut, ekran 100″

  • Full HD z 108% REC2020

  • System LuminOS, wbudowane aplikacje

  • Niewielki rozmiar

Dźwięk stereo

Dźwięk stereo

Wbudowane głośniki 2x3 W Screeneo UL5 Smart podnoszą komfort oglądania. Zapewniają zrównoważony dźwięk, który uzupełnia efekty wizualne i gwarantuje doskonałą rozrywkę. Wolisz mocniejszy dźwięk? Wystarczy podłączyć zewnętrzny głośnik Bluetooth do Screeneo UL5 Smart!

Wszechstronna łączność

Wszechstronna łączność

Uwolnij moc wszechstronnej łączności dzięki Screeneo UL5 Smart. Dzięki portom HDMI 2.1, USB A i USB-C podłączanie urządzeń takich jak konsole do gier, Apple TV lub odbiorniki satelitarne jest bardzo proste. Port zasilania USB A zapewnia bezproblemowe połączenie z urządzeniem Amazon Fire Stick. Ponadto port USB-C zasila projektor i umożliwia łatwe podłączanie laptopów, smartfonów i tabletów. Screeneo UL5 Smart zapewnia bezproblemową rozrywkę dzięki kompleksowej łączności.

Systemy LuminOS z aplikacjami

Systemy LuminOS z aplikacjami

Daj się porwać nieograniczonej rozrywce na projektorze Screeneo UL5 Smart, wyposażonemu w nasz zaawansowany system LuminOS oparty na systemie Android. Urządzenie jest gotowe do natychmiastowej zabawy i jest fabrycznie wyposażone we wszystkie popularne aplikacje – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ i wiele innych! Świat multimediów jest w zasięgu ręki, a wszystko to z łatwością i wygodą Screeneo UL5 Smart.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

  2. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APLIKACJE: Wymagane połączenie z Internetem. Mogą obowiązywać opłaty za dane i subskrypcję. Aplikacje i interfejs użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przed użyciem wymagana jest zgoda na Warunki i Polityka prywatności. Niektóre usługi są dostępne do oglądania po rejestracji i subskrypcji.