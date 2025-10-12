Systemy LuminOS z aplikacjami

Daj się porwać nieograniczonej rozrywce na projektorze Screeneo UL5 Smart, wyposażonemu w nasz zaawansowany system LuminOS oparty na systemie Android. Urządzenie jest gotowe do natychmiastowej zabawy i jest fabrycznie wyposażone we wszystkie popularne aplikacje – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ i wiele innych! Świat multimediów jest w zasięgu ręki, a wszystko to z łatwością i wygodą Screeneo UL5 Smart.