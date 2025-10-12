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SCN355/INT
Małe pomieszczenie. Ogromny obraz!
Umieszczony zaledwie kilka centymetrów od ściany, projektor Triple Laser Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart zapewnia obraz Full HD z HDR10 i dokładnością kolorów REC2020, do 120″*. Wstępnie załadowane aplikacje. Dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth.
Ultrakrótki rzut, ekran 100″
Full HD z 108% REC2020
System LuminOS, wbudowane aplikacje
Niewielki rozmiar
Wbudowane głośniki 2x3 W Screeneo UL5 Smart podnoszą komfort oglądania. Zapewniają zrównoważony dźwięk, który uzupełnia efekty wizualne i gwarantuje doskonałą rozrywkę. Wolisz mocniejszy dźwięk? Wystarczy podłączyć zewnętrzny głośnik Bluetooth do Screeneo UL5 Smart!
Uwolnij moc wszechstronnej łączności dzięki Screeneo UL5 Smart. Dzięki portom HDMI 2.1, USB A i USB-C podłączanie urządzeń takich jak konsole do gier, Apple TV lub odbiorniki satelitarne jest bardzo proste. Port zasilania USB A zapewnia bezproblemowe połączenie z urządzeniem Amazon Fire Stick. Ponadto port USB-C zasila projektor i umożliwia łatwe podłączanie laptopów, smartfonów i tabletów. Screeneo UL5 Smart zapewnia bezproblemową rozrywkę dzięki kompleksowej łączności.
Daj się porwać nieograniczonej rozrywce na projektorze Screeneo UL5 Smart, wyposażonemu w nasz zaawansowany system LuminOS oparty na systemie Android. Urządzenie jest gotowe do natychmiastowej zabawy i jest fabrycznie wyposażone we wszystkie popularne aplikacje – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ i wiele innych! Świat multimediów jest w zasięgu ręki, a wszystko to z łatwością i wygodą Screeneo UL5 Smart.
Opinie
Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.
APLIKACJE: Wymagane połączenie z Internetem. Mogą obowiązywać opłaty za dane i subskrypcję. Aplikacje i interfejs użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przed użyciem wymagana jest zgoda na Warunki i Polityka prywatności. Niektóre usługi są dostępne do oglądania po rejestracji i subskrypcji.