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  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Nowość

Philips Avent Natural ResponseButelka dla niemowląt

SCY903/74

4.9

| (326) Opinie | 98% poleca ten produkt

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.

Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

  • 1 butelka

  • 260 ml

  • Smoczek o średnim wypływie

  • 3-6 mies.

Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.

Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.

Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

Każdy z nas uczy się we własnym tempie. Ssanie jest umiejętnością, którą niektóre dzieci opanowują szybciej niż inne. Dlatego niektóre dzieci mogą początkowo korzystać z naszej smoczka „First Flow” (smoczek 0), zanim przejdą na smoczki Natural Response. Przejdź na smoczek „First Flow”, jeśli Twoje dziecko potrzebuje więcej niż 20 minut, aby wypić 50 ml/1,7 uncji przy użyciu smoczków Natural Response. Wypróbuj smoczek Natural Response o większym przepływie, jeśli dziecko bawi się smoczkiem zamiast pić lub wydaje się sfrustrowane. Jeśli trudności z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

326

Opinie

98%

poleca ten produkt

30/06/2025

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcję

Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt Super butelka, polecam serdecznie. warto kupić

Zalety

Produkt spełnił moje oczekiwania

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt

Date of Use 2024-05-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt

Date of Use 2024-05-30

03/03/2025

Polska

Polska

Przepiękny motyw butelki Philips Avent

Butelka Philips Avent Natural Response z motywem żyrafy to urocza i w pełni funkcjonalna butelka dla maluszka mniejszego jak i już większego. Skala pojemności butelki jest bardzo czytelna, butelka jest naprawdę pięknych ergonomicznych kształtów co pozwala maluszkom na odpowiednie chwycenie butelki i samodzielne jej trzymanie. Motyw z żyrafami przypomina mi moje lata młodości , żyrafy są urocze i nie ścierają się z butelki. Córeczce jak widać na zdjęciu bardzo bardzo odpowiadało trzymanie butelki , jeszcze przed nią kawałeczek drogi, by nauczyła się samodzielnie trzymać butelkę w odpowiedni sposób. Butelka godna polecenia!

Zalety

Ergonomiczny kształt, piękny motyw, duża pojemność butelki, widoczne nieścieralne napisy

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Date of Use 2025-02-03

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Date of Use 2025-02-03

26/02/2025

Polska

Polska

Najlepsza butelka dla dziecka

Używamy zarówno przy pierwszym jak i przy drugim dziecku i jest to najlepsza butelka. Super nam się sprawdza, mamy klasyczne teraz ta z wzorem żyrafy jest śliczna. Idealna pojemność i dla noworodka bo szybko potrzebuje pić więcej i dla większego bobasa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Date of Use 2024-01-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Date of Use 2024-01-26

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011