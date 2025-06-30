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Nowość
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.
1 butelka
260 ml
Smoczek o średnim wypływie
3-6 mies.
Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.
Każdy z nas uczy się we własnym tempie. Ssanie jest umiejętnością, którą niektóre dzieci opanowują szybciej niż inne. Dlatego niektóre dzieci mogą początkowo korzystać z naszej smoczka „First Flow” (smoczek 0), zanim przejdą na smoczki Natural Response. Przejdź na smoczek „First Flow”, jeśli Twoje dziecko potrzebuje więcej niż 20 minut, aby wypić 50 ml/1,7 uncji przy użyciu smoczków Natural Response. Wypróbuj smoczek Natural Response o większym przepływie, jeśli dziecko bawi się smoczkiem zamiast pić lub wydaje się sfrustrowane. Jeśli trudności z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.
4.9
z 5
326
Opinie
98%
poleca ten produkt
halshka4
30/06/2025
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcję
Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt Super butelka, polecam serdecznie. warto kupić
Zalety
Produkt spełnił moje oczekiwania
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt
Date of Use 2024-05-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt
Date of Use 2024-05-30
AnePio
03/03/2025
Polska
Przepiękny motyw butelki Philips Avent
Butelka Philips Avent Natural Response z motywem żyrafy to urocza i w pełni funkcjonalna butelka dla maluszka mniejszego jak i już większego. Skala pojemności butelki jest bardzo czytelna, butelka jest naprawdę pięknych ergonomicznych kształtów co pozwala maluszkom na odpowiednie chwycenie butelki i samodzielne jej trzymanie. Motyw z żyrafami przypomina mi moje lata młodości , żyrafy są urocze i nie ścierają się z butelki. Córeczce jak widać na zdjęciu bardzo bardzo odpowiadało trzymanie butelki , jeszcze przed nią kawałeczek drogi, by nauczyła się samodzielnie trzymać butelkę w odpowiedni sposób. Butelka godna polecenia!
Zalety
Ergonomiczny kształt, piękny motyw, duża pojemność butelki, widoczne nieścieralne napisy
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Date of Use 2025-02-03
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Date of Use 2025-02-03
mommy.m
26/02/2025
Polska
Część promocji
Najlepsza butelka dla dziecka
Używamy zarówno przy pierwszym jak i przy drugim dziecku i jest to najlepsza butelka. Super nam się sprawdza, mamy klasyczne teraz ta z wzorem żyrafy jest śliczna. Idealna pojemność i dla noworodka bo szybko potrzebuje pić więcej i dla większego bobasa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Date of Use 2024-01-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Date of Use 2024-01-26
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011