Butelka Philips Avent Natural Response z motywem żyrafy to urocza i w pełni funkcjonalna butelka dla maluszka mniejszego jak i już większego. Skala pojemności butelki jest bardzo czytelna, butelka jest naprawdę pięknych ergonomicznych kształtów co pozwala maluszkom na odpowiednie chwycenie butelki i samodzielne jej trzymanie. Motyw z żyrafami przypomina mi moje lata młodości , żyrafy są urocze i nie ścierają się z butelki. Córeczce jak widać na zdjęciu bardzo bardzo odpowiadało trzymanie butelki , jeszcze przed nią kawałeczek drogi, by nauczyła się samodzielnie trzymać butelkę w odpowiedni sposób. Butelka godna polecenia!