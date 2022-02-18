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Produkcja zakończona
SHB3595BK/10
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
6 godzin odtwarzania
Sparuj słuchawki z dowolnym urządzeniem Bluetooth, aby cieszyć się krystalicznie czystym brzmieniem — bezprzewodowo.
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Niewielkie i wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają dokładne odwzorowanie dźwięku i potężne basy, dzięki czemu słuchanie muzyki poza domem staje się znacznie przyjemniejsze.
1.0
z 5
1
Opinia
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth