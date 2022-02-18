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  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

3000 seriesSłuchawki Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Opinia
Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.
Kompaktowe słuchawki Bluetooth? SHB3595 zapewniają potężny dźwięk i zapewniają do 6 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Wygodne, przenośne rozwiązanie.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk.

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

  • 6 godzin odtwarzania

Obsługa Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Obsługa Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Sparuj słuchawki z dowolnym urządzeniem Bluetooth, aby cieszyć się krystalicznie czystym brzmieniem — bezprzewodowo.

3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania

3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają wyraźny, potężny dźwięk

Wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają wyraźny, potężny dźwięk

Niewielkie i wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają dokładne odwzorowanie dźwięku i potężne basy, dzięki czemu słuchanie muzyki poza domem staje się znacznie przyjemniejsze.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie