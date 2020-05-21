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FliteSłuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4405WT/00

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Mimo niesamowitej lekkości słuchawki bezprzewodowe Philips Flite Ultrlite zaskakują swoją mocą. Nie mają przewodów, które ograniczałyby swobodę użytkownika. Ich smukła i kompaktowa konstrukcja oraz możliwość złożenia na płasko sprawiają, że są idealnym towarzyszem w każdym miejscu.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja zapewnia komfort w ruchu.

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.

Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie

Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie

Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Zalety

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Wady

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data użycia 2019-11-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data użycia 2019-11-21

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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