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  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
  • Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Produkcja zakończona

FliteSłuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4405BK/00

5
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Mimo niesamowitej lekkości słuchawki bezprzewodowe Philips Flite Ultrlite zaskakują swoją mocą. Nie mają przewodów, które ograniczałyby swobodę użytkownika. Ich smukła i kompaktowa konstrukcja oraz możliwość złożenia na płasko sprawiają, że są idealnym towarzyszem w każdym miejscu.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Zalety

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Wady

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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