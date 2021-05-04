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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4805DC/00

3

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Odkryj prawdziwą wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Everlite łączą stylowy wygląd i codzienną prostotę. Kompaktowe i niezwykle lekkie, zapewniają czysty dźwięk przez cały dzień.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Szybkie ładowanie w pięć minut

Szybkie ładowanie w pięć minut

Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie pięć minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejną godzinę.

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Zalety

Zvuk. Baterie

Wady

Konektor on / off

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data użycia 2020-05-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data użycia 2020-05-04

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Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych