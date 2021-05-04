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Produkcja zakończona
SHB4805DC/00
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.
Odkryj prawdziwą wolność dzięki lekkości. Bez przewodów, które mogłyby Cię ograniczać. Bezprzewodowe słuchawki Philips Flite Everlite łączą stylowy wygląd i codzienną prostotę. Kompaktowe i niezwykle lekkie, zapewniają czysty dźwięk przez cały dzień.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz podładować w bardzo krótkim czasie niemal rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie pięć minut ładowania, by móc słuchać muzyki przez kolejną godzinę.
32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.
3.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Zalety
Zvuk. Baterie
Wady
Konektor on / off
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Data użycia 2020-05-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Data użycia 2020-05-04
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych