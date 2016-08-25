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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB5500BK/00

3.6

| (10) Opinie

Czyste i potężne brzmienie basów — bezprzewodowo

Słuchawki Philips z funkcją łączności Bluetooth zapewniają bezprzewodowe działanie bez utraty jakości. Elementy nauszne z miękkimi poduszkami i długi czas pracy akumulatora gwarantują wygodę podczas wielogodzinnego słuchania muzyki i prowadzenia rozmów.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowe działanie bez utraty jakości

Czyste i potężne brzmienie basów — bezprzewodowo

  • Przetworniki 32 mm/konstr. półzamknięta

  • Nauszne

Wygodna bezprzewodowa transmisja muzyki i sterowanie połączeniami za pośrednictwem technologii Bluetooth

Wygodna bezprzewodowa transmisja muzyki i sterowanie połączeniami za pośrednictwem technologii Bluetooth

Jeśli chodzi o prawdziwą przyjemność ze słuchania muzyki i łatwe przełączanie się między muzyką a rozmowami telefonicznymi, nic nie pobije technologii Bluetooth! Aby słuchać ulubionych utworów, wystarczy sparować zestaw słuchawkowy Philips z tabletem lub smartfonem z technologią Bluetooth, a następnie dotknąć intuicyjnych przycisków na elementach nausznych, aby zmienić głośność lub wstrzymać odtwarzanie utworu przed odebraniem lub nawiązaniem połączenia.

Technologia Bluetooth umożliwia poruszanie się bez ograniczeń

Technologia Bluetooth umożliwia poruszanie się bez ograniczeń

Sparuj słuchawki z dowolnym urządzeniem Bluetooth, aby cieszyć się krystalicznie czystym brzmieniem — bezprzewodowo.

Wydajne 32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężne, czyste basy

Wydajne 32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężne, czyste basy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

10

Opinie

4
2

25/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej

Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

25/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej

Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

17/04/2016

Polska

Polska

tanie dobre sluchawki

Dobra jakość i cena, bluetooth Doskonałe dla graczy i dla słuchaczy. Ja ich dużo używam I bardzo rzadko ładuje je. Jeśli przeczytaliście opis to prawda co tam piszą. Życzę miłego słuchania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie