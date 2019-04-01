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Produkcja zakończona
SHB5950WT/00
Bezprzewodowa swoboda, mocne brzmienie
Uwolnij się od przewodów dzięki bezprzewodowym słuchawkom z pałąkiem na kark. W słuchawkach Philips UpBeat Metalix Pro zastosowano wysokiej jakości przetworniki dla uzyskania potężnego brzmienia basów. Owalne wkładki zapewniają wygodę, a próżniowa metalizowana obudowa dodaje elegancji i wyrafinowania.
Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Płaski przewód
Błyszcząca powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.
Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną wygodę i dokładne dopasowanie do kształtu ucha.
Bardzo małe słuchawki doskonale dopasowują się do wnętrza ucha, blokując i tłumiąc szumy z zewnątrz.
3.5
z 5
6
Opinie
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Krzysiek125
03/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
produkt dobry
Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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