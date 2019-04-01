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Produkcja zakończona

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Bezprzewodowa swoboda, mocne brzmienie

Uwolnij się od przewodów dzięki bezprzewodowym słuchawkom z pałąkiem na kark. W słuchawkach Philips UpBeat Metalix Pro zastosowano wysokiej jakości przetworniki dla uzyskania potężnego brzmienia basów. Owalne wkładki zapewniają wygodę, a próżniowa metalizowana obudowa dodaje elegancji i wyrafinowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Ultralekki, stabilny i wygodny pałąk na kark

Bezprzewodowa swoboda, mocne brzmienie

  • Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

  • Płaski przewód

Błyszcząca powłoka wygląda elegancko i stanowi dodatkową warstwę ochronną

Błyszcząca powłoka wygląda elegancko i stanowi dodatkową warstwę ochronną

Błyszcząca powłoka wysokiej jakości nadaje produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową warstwę ochronną.

Wkładka w postaci owalnej tuby zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Wkładka w postaci owalnej tuby zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną wygodę i dokładne dopasowanie do kształtu ucha.

Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Bardzo małe słuchawki doskonale dopasowują się do wnętrza ucha, blokując i tłumiąc szumy z zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

6

Opinie

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

03/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

produkt dobry

Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Przegląd ten został wykonany dla SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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