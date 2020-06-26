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Produkcja zakończona
SHB8850NC/00
Więcej dźwięku, mniej szumów
Bez przewodów, bez szumu i bez kompromisów. Zanurz się w muzyce dzięki zaawansowanej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Łącz się bezprzewodowo za sprawą technologii NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem. Słuchaj muzyki i zarządzaj połączeniami za pomocą inteligentnych przycisków dotykowych na elementach nausznych.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.
W przeciwieństwie do większości słuchawek z funkcją redukcji szumów ten model pracuje z wykorzystaniem akumulatora lub bez, zapewniając stałą, wysoką jakość dźwięku w każdych warunkach. Kiedy akumulator się wyczerpie, wystarczy podłączyć przewód audio, aby kontynuować słuchanie ulubionej muzyki.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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