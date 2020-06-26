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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

SHB8850NC/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Więcej dźwięku, mniej szumów

Bez przewodów, bez szumu i bez kompromisów. Zanurz się w muzyce dzięki zaawansowanej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Łącz się bezprzewodowo za sprawą technologii NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem. Słuchaj muzyki i zarządzaj połączeniami za pomocą inteligentnych przycisków dotykowych na elementach nausznych.

Poznaj wszystkie korzyści

bezprzewodowo

Więcej dźwięku, mniej szumów

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają precyzyjny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają precyzyjny dźwięk

Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.

Dodatkowy przewód audio oznacza, że muzykę można odtwarzać nawet w przypadku braku zasilania

W przeciwieństwie do większości słuchawek z funkcją redukcji szumów ten model pracuje z wykorzystaniem akumulatora lub bez, zapewniając stałą, wysoką jakość dźwięku w każdych warunkach. Kiedy akumulator się wyczerpie, wystarczy podłączyć przewód audio, aby kontynuować słuchanie ulubionej muzyki.

Wygodne prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i technologii Bluetooth® 4.0

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych