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Produkcja zakończona
SHC1300/00
Wygodne słuchanie bezprzewodowe dzięki sygnałowi podczerwieni
Pełnowymiarowe słuchawki bezprzewodowe na podczerwień łączą w sobie jakość i wygodę, aby cieszyć się telewizją lub muzyką w domu.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.
Wykorzystanie modulacji wysokich częstotliwości (fal radiowych) zapewnia czysty i wyraźny odbiór sygnału.
Opinie
Baterie do nabycia osobno