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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHC1300/00

Wygodne słuchanie bezprzewodowe dzięki sygnałowi podczerwieni

Pełnowymiarowe słuchawki bezprzewodowe na podczerwień łączą w sobie jakość i wygodę, aby cieszyć się telewizją lub muzyką w domu.

Poznaj wszystkie korzyści

dla TV

Wygodne słuchanie bezprzewodowe dzięki sygnałowi podczerwieni

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

System radiowy wysokiej częstotliwości zapewnia czysty odbiór

Wykorzystanie modulacji wysokich częstotliwości (fal radiowych) zapewnia czysty i wyraźny odbiór sygnału.

Proste w konfiguracji

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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Przypisy

  1. Baterie do nabycia osobno