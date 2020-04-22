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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHC5100/10

3.9

| (18) Opinie | 83% poleca ten produkt

Bezprzewodowa wolność

Działanie bezprzewodowe sprawia, że możesz poruszać się po domu i słuchać muzyki. Lekka i bezprzewodowa konstrukcja słuchawek Philips SHC5100/10 pozwala nosić urządzenie przez długi czas.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki bezprzewodowe z możliwością ładowania

Bezprzewodowa wolność

  • Nauszne

Samoregulujący pałąk wewnętrzny

Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.

32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk

32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu

Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

18

Opinie

83%

poleca ten produkt

2

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Data użycia 2020-03-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Data użycia 2020-03-22

05/03/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre akumulatorki.

Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/08/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie