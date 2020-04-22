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Produkcja zakończona
Bezprzewodowa wolność
Działanie bezprzewodowe sprawia, że możesz poruszać się po domu i słuchać muzyki. Lekka i bezprzewodowa konstrukcja słuchawek Philips SHC5100/10 pozwala nosić urządzenie przez długi czas.
Nauszne
Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.
3.9
z 5
18
Opinie
83%
poleca ten produkt
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Data użycia 2020-03-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Data użycia 2020-03-22
Kryzys10
05/03/2018
Polska
Bardzo dobre akumulatorki.
Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone
JanekB
15/08/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5100 Wireless HiFi Headphone