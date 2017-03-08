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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHC8525/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Doskonała bezprzewodowa muzyka

Swoboda słuchania muzyki w całym domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku HiFi te słuchawki stereofoniczne stanowią wybór zapewniający najwyższą wygodę.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała bezprzewodowa muzyka

  • Podstawka dokująca

  • Transmisja FM

Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Stacja dokująca z ładowarką — przechowywanie i ładowanie odbiornika

Stacja dokująca to najwygodniejszy sposób przechowywania odbiornika, gdy nie jest on używany. Umożliwia jednoczesne ładowanie, aby był on gotowy do użycia w każdej chwili.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

27/04/2018

Polska

Polska

Przyzwoity dźwięk jak na FM

Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie