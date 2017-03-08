Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Doskonała bezprzewodowa muzyka
Swoboda słuchania muzyki w całym domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku HiFi te słuchawki stereofoniczne stanowią wybór zapewniający najwyższą wygodę.
Podstawka dokująca
Transmisja FM
Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.
Stacja dokująca to najwygodniejszy sposób przechowywania odbiornika, gdy nie jest on używany. Umożliwia jednoczesne ładowanie, aby był on gotowy do użycia w każdej chwili.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Sinan
08/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones
seba650
27/04/2018
Polska
Przyzwoity dźwięk jak na FM
Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8525 Wireless hi-fi headphones