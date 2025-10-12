Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Wyposażone w przewód audio słuchawki bezprzewodowe Philips SHC8800 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując bezkompromisową jakość audio z ulubionych urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać z domowej rozrywki.