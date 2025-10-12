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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe do telewizora

SHC8800/12

Wysokiej jakości dźwięk kina domowego

Słuchawki bezprzewodowe Philips SHC8800 pozwolą Ci zanurzyć się w świecie kinowego dźwięku — świecie pełnym całkowitej wolności. Dzięki ich 100-metrowemu zasięgowi i komfortowej wokółusznej konstrukcji poznasz najwyższy poziom w dziedzinie osobistej domowej rozrywki.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały dźwięk kinowy w Twoim domu

Wysokiej jakości dźwięk kina domowego

  • Przetworniki 40 mm/otwarta konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

Automatycznie regulowany pasek zapewnia optymalne dopasowanie

Automatycznie regulowany pasek zapewnia optymalne dopasowanie

Samoregulujący się, lekki pasek idealnie dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Wyposażone w przewód audio słuchawki bezprzewodowe Philips SHC8800 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując bezkompromisową jakość audio z ulubionych urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać z domowej rozrywki.

Łatwa w użyciu podstawka dokująca

Łatwa w użyciu podstawka dokująca

Umieść słuchawki na podstawce dokującej, aby w łatwy sposób je naładować.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie