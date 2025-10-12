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Produkcja zakończona
SHC8800/12
Wysokiej jakości dźwięk kina domowego
Słuchawki bezprzewodowe Philips SHC8800 pozwolą Ci zanurzyć się w świecie kinowego dźwięku — świecie pełnym całkowitej wolności. Dzięki ich 100-metrowemu zasięgowi i komfortowej wokółusznej konstrukcji poznasz najwyższy poziom w dziedzinie osobistej domowej rozrywki.
Przetworniki 40 mm/otwarta konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Samoregulujący się, lekki pasek idealnie dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Wyposażone w przewód audio słuchawki bezprzewodowe Philips SHC8800 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując bezkompromisową jakość audio z ulubionych urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać z domowej rozrywki.
Umieść słuchawki na podstawce dokującej, aby w łatwy sposób je naładować.
Opinie