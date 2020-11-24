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Produkcja zakończona
SHE2405BK/00
Dostępne warianty
Twoja muzyka, Twój styl
Wypełnij swoje dni wyjątkowymi dźwiękami. Te słuchawki dokanałowe są dostępne w czterech intensywnych wersjach kolorystycznych i mają półprzezroczystą obudowę głośników z kolorowymi przewodami. Po co wtapiać się w otoczenie, gdy Twoim przeznaczeniem jest się wyróżniać?
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zintegrowany mikrofon
Czarna
Dokanałowe
Wyraź swoją osobowość dzięki przewodom o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika.
8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny i czysty dźwięk.
Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Zalety
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2020-07-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Zalety
Dźwięk, Design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23