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Produkcja zakończona

1000 seriesSłuchawki dokanałowe z mikrofonem

SHE2405PP/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Różowo-fioletowy
Różowo-fioletowy
Twoja muzyka, Twój styl
Wypełnij swoje dni wyjątkowymi dźwiękami. Te słuchawki dokanałowe są dostępne w czterech intensywnych wersjach kolorystycznych i mają półprzezroczystą obudowę głośników z kolorowymi przewodami. Po co wtapiać się w otoczenie, gdy Twoim przeznaczeniem jest się wyróżniać?
Poznaj wszystkie korzyści

Twoja muzyka, Twój styl

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Zintegrowany mikrofon

  • Różowo-fioletowe

  • Dokanałowe

Przewody o intensywnych kolorach i półprzezroczysta obudowa głośnika

Wyraź swoją osobowość dzięki przewodom o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika.

8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wyraźny, czysty dźwięk.

8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny i czysty dźwięk.

Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.

Owalna wkładka akustyczna tych słuchawek dokanałowych umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę komfortowych warunkach, zapewniając maksymalną skuteczność pasywnej izolacji szumów. Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych gwarantują idealne dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Zalety

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Zalety

Dźwięk, Design

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie