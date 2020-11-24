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Produkcja zakończona
SHE2405PP/00
Dostępne warianty
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zintegrowany mikrofon
Różowo-fioletowe
Dokanałowe
Wyraź swoją osobowość dzięki przewodom o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika.
8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny i czysty dźwięk.
Owalna wkładka akustyczna tych słuchawek dokanałowych umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę komfortowych warunkach, zapewniając maksymalną skuteczność pasywnej izolacji szumów. Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych gwarantują idealne dopasowanie.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Zalety
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Zalety
Dźwięk, Design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem