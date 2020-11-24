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Produkcja zakończona
SHE2405BL/00
Dostępne warianty
Twoja muzyka, Twój styl
Wypełnij swoje dni wyjątkowymi dźwiękami. Te słuchawki dokanałowe są dostępne w czterech intensywnych wersjach kolorystycznych i mają półprzezroczystą obudowę głośników z kolorowymi przewodami. Po co wtapiać się w otoczenie, gdy Twoim przeznaczeniem jest się wyróżniać?
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zintegrowany mikrofon
Niebieska
Dokanałowe
Owalna wkładka akustyczna tych słuchawek dokanałowych umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę komfortowych warunkach, zapewniając maksymalną skuteczność pasywnej izolacji szumów. Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych gwarantują idealne dopasowanie.
Wyraź swoją osobowość dzięki przewodom o intensywnych kolorach i półprzezroczystej obudowie głośnika.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Zalety
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2020-07-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Zalety
Dźwięk, Design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23