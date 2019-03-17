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Produkcja zakończona

Słuchawki

SHE3850SG/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Jasne brzmienie, mocne basy

Stylowe słuchawki douszne Philips MyJam Chromz zapewniają mocne brzmienie basów, wygodę i świetny wygląd. Matowa, próżniowa metalizowana powłoka dostępna jest w wielu kolorach, więc łatwo dopasujesz ją do urządzenia iPhone 6S.

Poznaj wszystkie korzyści

Matowe, próżniowe metalizowane wykończenie wysokiej jakości

Jasne brzmienie, mocne basy

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

Stylowa, próżniowa metalizowana powłoka o matowym odcieniu zapewnia dodatkową ochronę

Stylowa, próżniowa metalizowana powłoka o matowym odcieniu zapewnia dodatkową ochronę

Matowa, metalizowana powłoka wysokiej jakości stanowi dodatkową warstwę ochronną i idealnie pasuje do urządzenia iPhone 6S.

Wzmocniony reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa wytrzymałość i trwałość połączenia

Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękki gumowy reduktor naprężeń między słuchawkami a przewodem. Jego zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem spowodowanym częstym zginaniem.

Przetworniki o dużej mocy odtwarzają czysty dźwięk z potężnym brzmieniem basów

Przetworniki o dużej mocy odtwarzają czysty dźwięk z potężnym brzmieniem basów

Słuchawki douszne Philips Chromz są wyposażone w przetworniki o dużej mocy ukryte w niewielkiej obudowie. Zapewniają one idealne dopasowanie i czysty dźwięk z potężnym brzmieniem basów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/03/2019

Polska

Polska

akustyka na naprawde dobrym poziomie

Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3850SG Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3850SG Słuchawki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie