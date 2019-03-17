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Produkcja zakończona
SHE3850SG/00
Jasne brzmienie, mocne basy
Stylowe słuchawki douszne Philips MyJam Chromz zapewniają mocne brzmienie basów, wygodę i świetny wygląd. Matowa, próżniowa metalizowana powłoka dostępna jest w wielu kolorach, więc łatwo dopasujesz ją do urządzenia iPhone 6S.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Matowa, metalizowana powłoka wysokiej jakości stanowi dodatkową warstwę ochronną i idealnie pasuje do urządzenia iPhone 6S.
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękki gumowy reduktor naprężeń między słuchawkami a przewodem. Jego zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem spowodowanym częstym zginaniem.
Słuchawki douszne Philips Chromz są wyposażone w przetworniki o dużej mocy ukryte w niewielkiej obudowie. Zapewniają one idealne dopasowanie i czysty dźwięk z potężnym brzmieniem basów.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
audioswir
17/03/2019
Polska
akustyka na naprawde dobrym poziomie
Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3850SG Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3850SG Słuchawki