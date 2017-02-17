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Produkcja zakończona
SHE3900WT/00
Bogate brzmienie basów
Wysokiej klasy słuchawki douszne oferują doskonałe basy, wygodę i styl. Ich wydajne przetworniki głośnikowe zapewniają potężny dźwięk, a owalne wkładki mają 3 rozmiary nasadek, dzięki czemu gwarantują odpowiednie dopasowanie i głębokie basy. Próżniowe metalowe obudowy wyglądają elegancko i stylowo.
Biały
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Kompaktowe, wydajne głośniki zapewniają dokładne dopasowanie do uszu oraz wierne odwzorowanie dźwięku wraz z głębokimi tonami niskimi, oferując pełnię wrażeń podczas słuchania.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Matemistrz
17/02/2017
Polska
Fajne i dobre słuchawki
Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones
basix
19/05/2015
Polska
słuchawki idealne
cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones
vasyl
04/04/2019
Україна
Звук до року часу
купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900GN Навушники-вкладиші
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3900GN Навушники-вкладиші