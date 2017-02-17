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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE3900WT/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Bogate brzmienie basów

Wysokiej klasy słuchawki douszne oferują doskonałe basy, wygodę i styl. Ich wydajne przetworniki głośnikowe zapewniają potężny dźwięk, a owalne wkładki mają 3 rozmiary nasadek, dzięki czemu gwarantują odpowiednie dopasowanie i głębokie basy. Próżniowe metalowe obudowy wyglądają elegancko i stylowo.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka brzmi lepiej dzięki owalnym wkładkom

Bogate brzmienie basów

  • Biały

Miękkie, silikonowe nasadki w 3 rozmiarach idealnie przylegają do uszu

Miękkie, silikonowe nasadki w 3 rozmiarach idealnie przylegają do uszu

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Kompaktowe, wydajne głośniki gwarantują potężne brzmienie i głębokie tony niskie

Kompaktowe, wydajne głośniki gwarantują potężne brzmienie i głębokie tony niskie

Kompaktowe, wydajne głośniki zapewniają dokładne dopasowanie do uszu oraz wierne odwzorowanie dźwięku wraz z głębokimi tonami niskimi, oferując pełnię wrażeń podczas słuchania.

Ergonomiczne, owalne wkładki zapewniają optymalny komfort i przyleganie

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

17/02/2017

Polska

Polska

Fajne i dobre słuchawki

Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones

19/05/2015

Polska

Polska

słuchawki idealne

cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900WT In-Ear Headphones

04/04/2019

Україна

Україна

Звук до року часу

купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900GN Навушники-вкладиші

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3900GN Навушники-вкладиші

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie