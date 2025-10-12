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Produkcja zakończona
SHE5205WT/00
Potężny dźwięk
SHE5205 to solidne słuchawki douszne z gumowaną tylną częścią zapewniającą ochronę. Potężne przetworniki tworzą głębokie basy, dzięki którym dźwięk jest równie imponujący co wygląd. Słuchawki mają wyjątkową izolację szumów, mikrofon oraz funkcję sterowania na wytrzymałym przewodzie.
Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja
Douszne
Reduktor naprężeń ze stali z mechanizmem sprężynowym oraz gumowany tył obudowy zapewniają dodatkową ochronę w najbardziej wymagających warunkach użytkowania.
Wzmocniony przewód o średnicy 2,5 mm i wytrzymała obudowa słuchawek zapewniają doskonały dźwięk i głębokie basy.
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.
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