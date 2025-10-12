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Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHE5205WT/00

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Potężny dźwięk

SHE5205 to solidne słuchawki douszne z gumowaną tylną częścią zapewniającą ochronę. Potężne przetworniki tworzą głębokie basy, dzięki którym dźwięk jest równie imponujący co wygląd. Słuchawki mają wyjątkową izolację szumów, mikrofon oraz funkcję sterowania na wytrzymałym przewodzie.

Poznaj wszystkie korzyści

Niewielkie rozmiary, imponujące basy

Potężny dźwięk

  • Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja

  • Douszne

Reduktor naprężeń ze stali z mechanizmem sprężynowym zapewnia wytrzymałość w każdych warunkach

Reduktor naprężeń ze stali z mechanizmem sprężynowym zapewnia wytrzymałość w każdych warunkach

Reduktor naprężeń ze stali z mechanizmem sprężynowym oraz gumowany tył obudowy zapewniają dodatkową ochronę w najbardziej wymagających warunkach użytkowania.

Wzmocniony przewód o średnicy 2,5 mm zapewnia większą moc dźwięku

Wzmocniony przewód o średnicy 2,5 mm i wytrzymała obudowa słuchawek zapewniają doskonały dźwięk i głębokie basy.

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie