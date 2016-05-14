Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHE8100BK/00
Głębokie i czyste basy
Słuchawki douszne Philips SHE8100 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są również wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie.
Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja
Douszne
Słuchawki douszne są dostarczane z trzema zestawami nasadek dousznych — od małych do dużych — wybór umożliwia doskonałe dopasowanie do uszu.
Precyzyjnie zaprojektowane słuchawki douszne pasują do każdego ucha. Ergonomiczne owalne wkładki i zakrzywiona konstrukcja zapewniają optymalne, bezpieczne i wygodne dopasowanie w każdej sytuacji.
To miękkie, a jednocześnie wytrzymałe i elastyczne połączenie między słuchawką a kablem zwiększa ochronę przed uszkodzeniem w wyniku ciągłego zginania.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Juzerowy
14/05/2016
Polska
Świetne słuchawki w dobrej cenie
Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones
Angelika03
13/02/2016
Polska
Dobra jakość w dobrej cenie
Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones