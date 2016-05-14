ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE8100BK/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Głębokie i czyste basy

Słuchawki douszne Philips SHE8100 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są również wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki solidnej metalowej obudowie

Głębokie i czyste basy

  • Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja

  • Douszne

Nasadki silikonowe w trzech rozmiarach gwarantują dokładne

Nasadki silikonowe w trzech rozmiarach gwarantują dokładne

Słuchawki douszne są dostarczane z trzema zestawami nasadek dousznych — od małych do dużych — wybór umożliwia doskonałe dopasowanie do uszu.

Zakrzywiona obudowa i owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Precyzyjnie zaprojektowane słuchawki douszne pasują do każdego ucha. Ergonomiczne owalne wkładki i zakrzywiona konstrukcja zapewniają optymalne, bezpieczne i wygodne dopasowanie w każdej sytuacji.

Wytrzymałe połączenie Flexi-Grip zapewnia mocne połączenie słuchawek i kabli

To miękkie, a jednocześnie wytrzymałe i elastyczne połączenie między słuchawką a kablem zwiększa ochronę przed uszkodzeniem w wyniku ciągłego zginania.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

14/05/2016

Polska

Polska

Świetne słuchawki w dobrej cenie

Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones

13/02/2016

Polska

Polska

Dobra jakość w dobrej cenie

Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie