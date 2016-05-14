ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE8100GD/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Głębokie i czyste basy

Słuchawki douszne Philips SHE8100 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są również wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki solidnej metalowej obudowie

Głębokie i czyste basy

  • Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja

  • Douszne

Solidna aluminiowa obudowa zapobiega drganiom i zapewnia wyraźny dźwięk

Solidna aluminiowa obudowa zapobiega drganiom i zapewnia wyraźny dźwięk

Wykonana z wytrzymałego aluminium obudowa słuchawki zapobiega drganiom i zapewnia najczystszy dźwięk. Dodatkowo chroni słuchawki przed zużyciem podczas codziennego użytku.

Udoskonalone przetworniki 8,6 mm zapewniają dynamiczne, głębokie brzmienie basów

Udoskonalone przetworniki 8,6 mm zapewniają dynamiczne, głębokie brzmienie basów

Zakrzywiona obudowa i owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Precyzyjnie zaprojektowane słuchawki douszne pasują do każdego ucha. Ergonomiczne owalne wkładki i zakrzywiona konstrukcja zapewniają optymalne, bezpieczne i wygodne dopasowanie w każdej sytuacji.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

14/05/2016

Polska

Polska

Świetne słuchawki w dobrej cenie

Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones

13/02/2016

Polska

Polska

Dobra jakość w dobrej cenie

Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie