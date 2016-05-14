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Produkcja zakończona
SHE8100GD/00
Głębokie i czyste basy
Słuchawki douszne Philips SHE8100 mają solidną aluminiową obudowę, która pomaga uzyskać czysty dźwięk. Są również wyposażone w wysokiej jakości przetworniki gwarantujące naprawdę głębokie basy. Ponadto owalne wkładki zapewniają ergonomiczne i wygodne dopasowanie.
Przetw. 8,6 mm/półzamknięta konstrukcja
Douszne
Wykonana z wytrzymałego aluminium obudowa słuchawki zapobiega drganiom i zapewnia najczystszy dźwięk. Dodatkowo chroni słuchawki przed zużyciem podczas codziennego użytku.
Precyzyjnie zaprojektowane słuchawki douszne pasują do każdego ucha. Ergonomiczne owalne wkładki i zakrzywiona konstrukcja zapewniają optymalne, bezpieczne i wygodne dopasowanie w każdej sytuacji.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Juzerowy
14/05/2016
Polska
Świetne słuchawki w dobrej cenie
Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100BS In-Ear Headphones
Angelika03
13/02/2016
Polska
Dobra jakość w dobrej cenie
Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE8100SL In ear headphones