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Produkcja zakończona
SHL3000BL/00
Potężny dźwięk
Słuchawki SHL3000 firmy Philips zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
W stylu DJ-a
Niebieski
Konstrukcja typu zamkniętego tych słuchawek Philips zapewnia dobrą izolację dźwięku.
4.9
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones
Aguśka
06/01/2014
Polska
Świetne
Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones