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Produkcja zakończona

Słuchawki z pałąkiem na głowę

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężny dźwięk

Słuchawki SHL3000 firmy Philips zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki w stylu DJ-a

Potężny dźwięk

  • W stylu DJ-a

  • Niebieski

Konstrukcja typu zamkniętego zapewnia dobrą izolację dźwięku

Konstrukcja typu zamkniętego tych słuchawek Philips zapewnia dobrą izolację dźwięku.

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Świetne

Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000BL Headband headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie