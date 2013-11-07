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Produkcja zakończona

Słuchawki z pałąkiem na głowę

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężny dźwięk

Dzięki mocy 1000 mW i 32-milimetrowym przetwornikom neodymowym uzyskuje się potężne brzmienie i głębokie basy. Obrotowe elementy nauszne z miękkimi poduszkami zapewniają komfort słuchania muzyki podczas podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

w didżejskim stylu

Potężny dźwięk

  • W stylu DJ-a

  • Czerwony

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie