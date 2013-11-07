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Produkcja zakończona
SHL3000RD/00
Potężny dźwięk
Dzięki mocy 1000 mW i 32-milimetrowym przetwornikom neodymowym uzyskuje się potężne brzmienie i głębokie basy. Obrotowe elementy nauszne z miękkimi poduszkami zapewniają komfort słuchania muzyki podczas podróży.
W stylu DJ-a
Czerwony
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
3.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000RD Headband headphones