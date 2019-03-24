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Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL3065BK/00

4.4

| (19) Opinie | 89% poleca ten produkt

Czyste i potężne brzmienie basów

Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki pozwalają uzyskać potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki w stylu DJ-a z mikrofonem

Czyste i potężne brzmienie basów

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

19

Opinie

89%

poleca ten produkt

2

24/03/2019

Polska

Polska

Super sprzęt na przyjemniejszy sen

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Otrzymałam nawilżacz od firmy Philips do testowania. Przez ten czas sprawował się bardzo dobrze i spełniał swoje zadanie. Przede wszystkim bardzo podoba mi się jego design, idealnie wkomponowuje się w każdym pomieszczeniu. Jest lekki oraz nieduży, co znacznie ułatwia jego użytkowanie. Samo jego działanie to rewelacja, używałam go w swojej sypialni obok łóżka. Noce były dużo przyjemniejsze, a rano nie budziłam się z uczuciem suchości w nosie. Bardzo łatwy w obsłudze, woda w zbiorniku wystarcza na długo. Technologia NanoCloud spisuje się świetnie, brak jakichkolwiek śladów osadu czy mokrych plam. Nie było problemem to, że co jakiś czas trzeba czyścić filtr, a także wymieniać. Znalazłam dwie cechy, które mi przeszkadzają. Na pierwszym poziomie mocy dość cichy, można przy nim zasnąć lecz drugi jest zdecydowanie za głośny. Zaś przewód mógłby być dłuższy, czasem ciężko jest znaleźć miejsce by bez problemu podłączyć nawilżacz i trzeba używać przedłużacza. Mimo tych dwóch wad Philips HU4706/50 jest sprzętem godnym polecenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

25/02/2019

Polska

Polska

Polecam! Działa!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Wcześniej miałam do czynienia tylko z jednym nawilżaczem firmy no name i zdecydowanie nie przyniósł on takiego efektu jak nawilżacz Philips. Jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo szybko można poczuć efekt jego pracy. Najważniejsze , że noce są zdecydowanie przyjemniejsze. Obudowa i wykonanie nawilżacza również solidne. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szkoda tylko, że nie ma timera w takiej cenie. Ale poleciłabym go znajomym

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

18/02/2019

Polska

Polska

Produkt 100% warty polecenia!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nawilżacz powietrza Philips HU4706/50 to idealny sprzęt dla alergików. Doskonale zbiera kurz i oczyszcza powietrze w pokoju. Jest bardzo lekki i poręczny, łatwy w uzupełnianiu wody. Jego nowoczesny wygląd będzie pasował do wnętrza w każdym stylu. Nie jest naszpikowany zbędną elektroniką co pozwala na użytkowanie przez każdego. Posiada dwa poziomy pracy: 1- cichy, idealnie nadający się do pracy w nocy oraz 2 poziom- nieco głośniejszy i szybszy, używałam go głównie podczas dnia. Nie pozostawia żadnego nalotu podczas użytkowania oraz unoszącej się wody. Zaletą tego nawilżacza jest skuteczność działania, cichy tryb pracy, poprawa jakości snu, bardzo lekki i łatwy w użytkowaniu, brak zbędnej elektroniki, nowoczesny wygląd. Minus – brak wskaźników zmiany filtra czy braku wody.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie