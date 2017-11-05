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Produkcja zakończona
SHL3160BK/00
Dynamiczne i solidne basy
Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.
3.8
z 5
4
Opinie
DemonJackGames
05/11/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Używałem je 3 lata a to już coś przy mnie. Są bardzo pakowne zmieszczą się wszędzie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones
Daria24890
23/01/2016
Polska
W tej cenie rewelacja
Głęboki Bas i szerokie spectrum dzwieku. Miód dla uszu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160WT Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160WT Headphones
Krzyh
16/12/2016
Polska
Jak nic nie ma
Słuchawki kupiłem głównie sugerując się ceną.Ale lepiej grają od dousznych w tej cenie.Po w pieciu do lepszego zródła niż telefon grają całkiem znośnie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3160BK Headphones