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Produkcja zakończona
SHL3265BG/00
Potężne basy, wyraziste detale
Słuchawki SHL3265 zapewniają wysoką jakość, która zadowoli każdego początkującego didżeja. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe oferują dynamiczne basy, a wymienne elementy nauszne obracają się o 165°, co ułatwia monitorowanie. Te słuchawki o mocy 2000 mW gwarantują brak zniekształceń, nawet przy wysokim poziomie głośności.
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Wentylowane poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
Słuchawki stworzono z myślą o początkujących DJ-ach, dlatego elementy nauszne obracają się o 165°, umożliwiając wygodne słuchanie jednym uchem podczas miksowania utworów. Obrotowe elementy są przydatne także w trakcie normalnego słuchania, gdy muszą być słyszalne dźwięki z zewnątrz.
Słuchawki SHL3260 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania poza domem. Możliwość złożenia ułatwia transport i przechowywanie, a przemyślana konstrukcja i starannie dobrane elementy, w tym wytrzymałe zawiasy, umożliwiają wygodne i bezpieczne manewrowanie.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Zalety
składane
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Data użycia 2022-12-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Data użycia 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem