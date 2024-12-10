ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL3265BG/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężne basy, wyraziste detale

Słuchawki SHL3265 zapewniają wysoką jakość, która zadowoli każdego początkującego didżeja. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe oferują dynamiczne basy, a wymienne elementy nauszne obracają się o 165°, co ułatwia monitorowanie. Te słuchawki o mocy 2000 mW gwarantują brak zniekształceń, nawet przy wysokim poziomie głośności.

Poznaj wszystkie korzyści

Potężne basy, wyraziste detale

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Wentylowane poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym

Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym

Elementy nauszne obracają się o 165°, umożliwiając monitorowanie i zapewniając dodatkową elastyczność

Słuchawki stworzono z myślą o początkujących DJ-ach, dlatego elementy nauszne obracają się o 165°, umożliwiając wygodne słuchanie jednym uchem podczas miksowania utworów. Obrotowe elementy są przydatne także w trakcie normalnego słuchania, gdy muszą być słyszalne dźwięki z zewnątrz.

Niewielka, składana konstrukcja z odwracanymi elementami nausznymi

Słuchawki SHL3260 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania poza domem. Możliwość złożenia ułatwia transport i przechowywanie, a przemyślana konstrukcja i starannie dobrane elementy, w tym wytrzymałe zawiasy, umożliwiają wygodne i bezpieczne manewrowanie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Zalety

składane

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Data użycia 2022-12-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Data użycia 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie