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Produkcja zakończona
SHL3565BK/00
Dźwięk wysokiej jakości
Słuchawki SHL3565 zostały opracowane z myślą o jak najwyższej jakości dźwięku, dzięki czemu zapewniają wyraźne brzmienie basów i precyzyjny dźwięk bez żadnych zniekształceń. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
W stylu DJ-a
Wentylowane poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
Miękkie elementy nauszne usprawniają wentylację, rozkładanie nacisku i rozpraszanie ciepła, aby zapewnić wygodę podczas noszenia przez dłuższy czas.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Op6uTa
11/04/2019
Україна
Добре співвідношення ціна/якість.
Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3565BK Навушники з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3565BK Навушники з мікрофоном