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Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

SHL3565BK/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dźwięk wysokiej jakości

Słuchawki SHL3565 zostały opracowane z myślą o jak najwyższej jakości dźwięku, dzięki czemu zapewniają wyraźne brzmienie basów i precyzyjny dźwięk bez żadnych zniekształceń. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk wysokiej jakości

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • W stylu DJ-a

  • Wentylowane poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania

Miękkie elementy nauszne usprawniają wentylację, rozkładanie nacisku i rozpraszanie ciepła, aby zapewnić wygodę podczas noszenia przez dłuższy czas.

Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym

Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym

Przewód testowany na zginanie 12 tys. razy gwarantuje trwałość

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Добре співвідношення ціна/якість.

Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3565BK Навушники з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3565BK Навушники з мікрофоном

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie