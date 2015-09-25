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Produkcja zakończona
SHL3850NC/00
Więcej dźwięku, mniej szumów
Zanurz się w muzyce dzięki innowacyjnej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Poduszki redukujące nacisk zapewniają wygodę podczas długiego noszenia, a niewielka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki są idealne do przenoszenia i użytkowania poza domem.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
Kompaktowa składana konstrukcja
Technologia aktywnej redukcji szumów ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony służące do redukcji szumów w niskich częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki otoczenia i odwraca falę dźwiękową, skutecznie je eliminując i wyciszając.
Niewielka, płaska, składana konstrukcja przystosowana do przenoszenia.
Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów