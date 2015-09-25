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Produkcja zakończona

Słuchawki z funkcją redukcji szumów

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Więcej dźwięku, mniej szumów

Zanurz się w muzyce dzięki innowacyjnej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Poduszki redukujące nacisk zapewniają wygodę podczas długiego noszenia, a niewielka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki są idealne do przenoszenia i użytkowania poza domem.

Poznaj wszystkie korzyści

potężne basy

Więcej dźwięku, mniej szumów

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

  • Kompaktowa składana konstrukcja

Technologia ActiveShield™ zmniejsza poziom szumów nawet o 97%

Technologia ActiveShield™ zmniejsza poziom szumów nawet o 97%

Technologia aktywnej redukcji szumów ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony służące do redukcji szumów w niskich częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki otoczenia i odwraca falę dźwiękową, skutecznie je eliminując i wyciszając.

Niewielka, płaska, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie

Niewielka, płaska, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie

Niewielka, płaska, składana konstrukcja przystosowana do przenoszenia.

Zamknięta konstrukcja blokuje hałas z otoczenia, zapewniając izolację akustyczną

Zamknięta konstrukcja blokuje hałas z otoczenia, zapewniając izolację akustyczną

Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie