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Słuchawki z mikrofonem

SHL5005WT/00

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Z miłości do muzyki

Słuchawki zostały zaprojektowane do słuchania muzyki w każdym miejscu. Miękkie poduszki umożliwiają wygodne słuchanie ulubionych utworów. Doskonała jakość dźwięku zapewnia nowe doświadczenie słuchania muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Gdziekolwiek jesteś!

Z miłości do muzyki

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe zapewniają wspaniały, czysty dźwięk i głębokie basy

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe zapewniają wspaniały, czysty dźwięk i głębokie basy

Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie