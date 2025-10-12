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SHL5005WT/00
Z miłości do muzyki
Słuchawki zostały zaprojektowane do słuchania muzyki w każdym miejscu. Miękkie poduszki umożliwiają wygodne słuchanie ulubionych utworów. Doskonała jakość dźwięku zapewnia nowe doświadczenie słuchania muzyki.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
32-milimetrowe przetworniki głośnikowe zapewniają wspaniały, czysty dźwięk i głębokie basy
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.
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