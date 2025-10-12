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Produkcja zakończona
SHM1900/00
Wyraźne rozmowy, lekka konstrukcja
Philips SHM1900 to lekki nauszny zestaw słuchawkowy do komputera PC zapewniający najwyższy poziom komfortu.
Nauszne
Dzięki adapterowi 2 do 1 możesz w prosty sposób przełączać się między komputerem PC a laptopem.
Łatwo regulowany wysięgnik sprawia, że mikrofon jest zawsze we właściwym miejscu, aby wychwycić głos.
Nauszna konstrukcja zapewnia ogromną wygodę i dopasowanie. Blokuje ona również hałasy z zewnątrz i zwiększa w ten sposób intensywność słuchania.
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