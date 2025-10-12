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Produkcja zakończona

Zestaw słuchawkowy do komputera PC

SHM1900/00

Wyraźne rozmowy, lekka konstrukcja

Philips SHM1900 to lekki nauszny zestaw słuchawkowy do komputera PC zapewniający najwyższy poziom komfortu.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyraźne rozmowy, lekka konstrukcja

  • Nauszne

Adapter 2 do 1 współpracuje z komputerem PC i laptopem

Dzięki adapterowi 2 do 1 możesz w prosty sposób przełączać się między komputerem PC a laptopem.

Mikrofon umieszczony w idealnym miejscu do wychwytywania głosu

Łatwo regulowany wysięgnik sprawia, że mikrofon jest zawsze we właściwym miejscu, aby wychwycić głos.

Nauszna konstrukcja zapewnia ogromną wygodę, dopasowanie i izolację szumów

Nauszna konstrukcja zapewnia ogromną wygodę i dopasowanie. Blokuje ona również hałasy z zewnątrz i zwiększa w ten sposób intensywność słuchania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie