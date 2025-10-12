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Produkcja zakończona

Przewodowe słuchawki telewizyjne

SHP1800/00

Wyjątkowo lekkie z przewodem TV 6 m

Lekkie słuchawki przeznaczone do długiego używania wyposażone w przedłużacz 6 m, który zapewnia swobodę poruszania i wyboru miejsca do siedzenia. Otwory basowe zapewniają bogaty i głęboki dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki do telewizora

Wyjątkowo lekkie z przewodem TV 6 m

  • Nauszne

  • Srebrny

Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.

Lekki pałąk zwiększa wygodę i podnosi wytrzymałość

Pałąk wykonany z lekkiego materiału

Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki czemu komfort użytkowania i przyjemność z dłuższego słuchania są większe.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie