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Produkcja zakończona
SHP1800/00
Wyjątkowo lekkie z przewodem TV 6 m
Lekkie słuchawki przeznaczone do długiego używania wyposażone w przedłużacz 6 m, który zapewnia swobodę poruszania i wyboru miejsca do siedzenia. Otwory basowe zapewniają bogaty i głęboki dźwięk.
Nauszne
Srebrny
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.
Pałąk wykonany z lekkiego materiału
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki czemu komfort użytkowania i przyjemność z dłuższego słuchania są większe.
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