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Produkcja zakończona
Potężny dźwięk
Pełnowymiarowe słuchawki z solidnymi przetwornikami głośnikowymi zapewniającymi potężny dźwięk.
Wyrazistość tonów średnich
Miękkie, wyściełane aksamitem, ergonomiczne elementy nauszne gwarantują przyjemności ze słuchania muzyki nawet przez długi czas.
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
Odwracany element nauszny słuchawek umożliwia odsłuch jednym uchem.
4.8
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data użycia 2017-12-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data użycia 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones