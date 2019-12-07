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Produkcja zakończona
Potężny dźwięk, najwyższy komfort
Tym, co wyróżnia te słuchawki spośród innych, są niesamowite basy. 60 otworów na każdym z elementów nausznych ułatwia przepływ powietrza i zapewnia lepsze brzmienie tonów niskich, a miękka, aksamitna wyściółka gwarantuje dopasowanie. Doskonałe słuchawki do dobrej muzyki.
4.8
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data użycia 2017-12-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data użycia 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones