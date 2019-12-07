ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Słuchawki stereofoniczne

SHP2700/10

4.8

| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężny dźwięk, najwyższy komfort

Tym, co wyróżnia te słuchawki spośród innych, są niesamowite basy. 60 otworów na każdym z elementów nausznych ułatwia przepływ powietrza i zapewnia lepsze brzmienie tonów niskich, a miękka, aksamitna wyściółka gwarantuje dopasowanie. Doskonałe słuchawki do dobrej muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Potężny dźwięk, najwyższy komfort

3-stopniowa regulacja elementów nausznych zapewnia optymalne dopasowanie

Solidne 40 mm głośniki zapewniają głębokie i potężne brzmienie basów

60 otworów na elementach nausznych zapewnia przestrzenne basy

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Data użycia 2017-12-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Data użycia 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2700 Stereo Headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie