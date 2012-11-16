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Produkcja zakończona

Słuchawki Hi-Fi

SHP8000/10

4

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Dźwięk wysokiej rozdzielczości i doskonałe dopasowanie

Słuchawki Philips SHP8000 z luksusowymi poduszkami FloatingCushions i dźwiękiem wysokiej rozdzielczości zapewniają najlepsze wrażenia odsłuchowe

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk wysokiej rozdzielczości i doskonałe dopasowanie

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

Przedłużacz o długości 1,6 m + przewód o długości 1,4 m — nadają się na każdą okazję

Przedłużacz o długości 1,6 m + przewód o długości 1,4 m — nadają się na każdą okazję

Adapter 3,5–6,3 mm dołączony do zestawu

Pałąk wewnętrzny 3D automatycznie dostosowuje się do kształtu głowy

Pałąk wewnętrzny 3D automatycznie dostosowuje się do kształtu głowy

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-1679531

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

16/11/2012

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

16/11/2012

Polska

Polska

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

29/06/2012

Polska

Polska

Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników

Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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