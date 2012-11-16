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Produkcja zakończona
Dźwięk wysokiej rozdzielczości i doskonałe dopasowanie
Słuchawki Philips SHP8000 z luksusowymi poduszkami FloatingCushions i dźwiękiem wysokiej rozdzielczości zapewniają najlepsze wrażenia odsłuchowe
Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Nagrody
4.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Rafał32
16/11/2012
Polska
Zweryfikowany kupujący
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones
Rafał32
16/11/2012
Polska
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones
PiotreG
29/06/2012
Polska
Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników
Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8000 Hi-fi headphones