Podłącz do dowolnego źródła. Od telefonu do wzmacniacza słuchawek

Zanurz się w swojej ulubionej muzyce, odtwarzając ją na inteligentnym urządzeniu, domowym zestawie audio lub laptopie. Dołączony kabel wyposażony jest w pozłacany adapter gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm, który zapewnia najlepsze połączenie podczas słuchania utworów na sprzęcie przeznaczonym dla audiofilów.