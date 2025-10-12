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Produkcja zakończona

Słuchawki nauszne

SHP9600/00

Wysoka jakość

Szukasz idealnego połączenia wydajności, komfortu i jakości? Te otwarte słuchawki nauszne zostały stworzone, aby przenieść domowe słuchanie na wyższy poziom. Doskonały dźwięk, najwyżej jakości konstrukcja i pozłacane złącza przewodów.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysoka jakość

  • 50-milimetrowe neodymowe przetworniki

  • Otwarta konstrukcja

  • Odłączany 3-metrowy przewód

Otwarta konstrukcja i przestrzenny dźwięk

Otwarta konstrukcja i przestrzenny dźwięk

Poczuj muzykę. Perfekcyjnie dostrojone 50-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraziste basy, zrównoważone średnie tony i szczegółowość dźwięku przy wysokich częstotliwościach. Przetworniki zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do naturalnej geometrii uszu, a szczegółowość dźwięku nie została utracona.

Doskonała wygoda i trwałość

Doskonała wygoda i trwałość

Wytrzymała stalowa konstrukcja opaski na głowę zapewnia odpowiednie i pewne dopasowanie. Dwuwarstwowa poduszka na opasce gwarantuje prawdziwą wygodę, a przepuszczające powietrze poduszki nauszne idealnie sprawdzają się podczas długiego słuchania.

Podłącz do dowolnego źródła. Od telefonu do wzmacniacza słuchawek

Podłącz do dowolnego źródła. Od telefonu do wzmacniacza słuchawek

Zanurz się w swojej ulubionej muzyce, odtwarzając ją na inteligentnym urządzeniu, domowym zestawie audio lub laptopie. Dołączony kabel wyposażony jest w pozłacany adapter gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm, który zapewnia najlepsze połączenie podczas słuchania utworów na sprzęcie przeznaczonym dla audiofilów.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.