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Produkcja zakończona
SHP9600/00
Wysoka jakość
Szukasz idealnego połączenia wydajności, komfortu i jakości? Te otwarte słuchawki nauszne zostały stworzone, aby przenieść domowe słuchanie na wyższy poziom. Doskonały dźwięk, najwyżej jakości konstrukcja i pozłacane złącza przewodów.
50-milimetrowe neodymowe przetworniki
Otwarta konstrukcja
Odłączany 3-metrowy przewód
Poczuj muzykę. Perfekcyjnie dostrojone 50-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraziste basy, zrównoważone średnie tony i szczegółowość dźwięku przy wysokich częstotliwościach. Przetworniki zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do naturalnej geometrii uszu, a szczegółowość dźwięku nie została utracona.
Wytrzymała stalowa konstrukcja opaski na głowę zapewnia odpowiednie i pewne dopasowanie. Dwuwarstwowa poduszka na opasce gwarantuje prawdziwą wygodę, a przepuszczające powietrze poduszki nauszne idealnie sprawdzają się podczas długiego słuchania.
Zanurz się w swojej ulubionej muzyce, odtwarzając ją na inteligentnym urządzeniu, domowym zestawie audio lub laptopie. Dołączony kabel wyposażony jest w pozłacany adapter gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm, który zapewnia najlepsze połączenie podczas słuchania utworów na sprzęcie przeznaczonym dla audiofilów.
Opinie
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.