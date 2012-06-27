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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki douszne

SHQ1000/10

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Przystosowane do uprawiania sportu

Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.

Poznaj wszystkie korzyści

Możliwość dopasowania

Przystosowane do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Biało-pomarańczowe

Odporne na pot

Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Śledź swoje postępy w treningu za pomocą bezpłatnej aplikacji ActionFit

Śledź swoje postępy w treningu za pomocą bezpłatnej aplikacji ActionFit

Śledź swoje postępy w treningu za pomocą inteligentnej, prostej i bezpłatnej aplikacji stworzonej specjalnie dla Ciebie przez firmę Philips. Aplikacja ActionFit umożliwia tworzenie planów ćwiczeń z uwzględnieniem określonych celów — czasu, dystansu lub kalorii. Pozwala ona również przypisać ulubioną muzykę do danego celu. Po zakończeniu treningu można za pomocą aplikacji udostępniać swoje wyniki znajomym za pośrednictwem serwisów Twitter i Facebook. Do obliczenia pokonanego dystansu i spalonych kalorii potrzebne jest urządzenie GPS. Pobierz aplikację bezpłatnie z serwisu App Store i zaczynaj trening!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie