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Produkcja zakończona
SHQ1000/10
Przystosowane do uprawiania sportu
Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.
ActionFit
Biało-pomarańczowe
Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Śledź swoje postępy w treningu za pomocą inteligentnej, prostej i bezpłatnej aplikacji stworzonej specjalnie dla Ciebie przez firmę Philips. Aplikacja ActionFit umożliwia tworzenie planów ćwiczeń z uwzględnieniem określonych celów — czasu, dystansu lub kalorii. Pozwala ona również przypisać ulubioną muzykę do danego celu. Po zakończeniu treningu można za pomocą aplikacji udostępniać swoje wyniki znajomym za pośrednictwem serwisów Twitter i Facebook. Do obliczenia pokonanego dystansu i spalonych kalorii potrzebne jest urządzenie GPS. Pobierz aplikację bezpłatnie z serwisu App Store i zaczynaj trening!
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones