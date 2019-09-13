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Produkcja zakończona
SHQ1255TBK/00
Gotowe do treningu
Niezwykle lekkie słuchawki SHQ1255 są doskonałym towarzyszem ćwiczeń na siłowni i treningów biegowych. Te wytrzymałe słuchawki zapewniają potężne basy i wygodne dopasowanie.
Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. konstr.
Zaczep na ucho
Potężne przetworniki o przekątnej 13,6 mm zapewniają mocne brzmienie oraz głębokie i dynamiczne basy, które dostarczą Ci motywacji do treningu. Wysokiej jakości przetworniki pozwalają uzyskać intensywny dźwięk dodający energii podczas ćwiczeń.
Pozostań w kontakcie. Wbudowany mikrofon i elementy sterujące utworami (IPX2) umożliwiają szybką i łatwą zmianę muzyki oraz odbieranie połączeń podczas treningu.
Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem