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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z mikrofonem

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Gotowe do treningu

Niezwykle lekkie słuchawki SHQ1255 są doskonałym towarzyszem ćwiczeń na siłowni i treningów biegowych. Te wytrzymałe słuchawki zapewniają potężne basy i wygodne dopasowanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Odporne na pot

Gotowe do treningu

  • Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. konstr.

  • Zaczep na ucho

13,6-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny dźwięk

Potężne przetworniki o przekątnej 13,6 mm zapewniają mocne brzmienie oraz głębokie i dynamiczne basy, które dostarczą Ci motywacji do treningu. Wysokiej jakości przetworniki pozwalają uzyskać intensywny dźwięk dodający energii podczas ćwiczeń.

Steruj muzyką i odbieraj połączenia podczas treningu

Pozostań w kontakcie. Wbudowany mikrofon i elementy sterujące utworami (IPX2) umożliwiają szybką i łatwą zmianę muzyki oraz odbieranie połączeń podczas treningu.

Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie

Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie