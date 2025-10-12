Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Bij nowe rekordy z wyjątkowo lekkimi słuchawkami Actionfit SHQ1300. Te wytrzymałe słuchawki są odporne na pot i deszcz, a ponadto zapewniają potężne basy i optymalne dopasowanie dzięki wysokiej jakości przetwornikom i blokadzie stabilizującej w kształcie litery C.