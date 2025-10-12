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Produkcja zakończona
SHQ1300PK/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Bij nowe rekordy z wyjątkowo lekkimi słuchawkami Actionfit SHQ1300. Te wytrzymałe słuchawki są odporne na pot i deszcz, a ponadto zapewniają potężne basy i optymalne dopasowanie dzięki wysokiej jakości przetwornikom i blokadzie stabilizującej w kształcie litery C.
Przetworniki 8,6 mm/otw. konstrukcja
Douszne
Ważące zaledwie 5,7 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.
W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w intensywnym treningu.
Opinie
Certyfikaty IPX4 i IPX7 dla słuchawek oraz IPX2 dla zestawów słuchawkowych.