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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z mikrofonem

SHQ1305WS/00

Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Bij nowe rekordy z wyjątkowo lekkimi słuchawkami Actionfit SHQ1305. Te wytrzymałe słuchawki są odporne na pot i deszcz, a ponadto zapewniają potężne basy i optymalne dopasowanie dzięki wysokiej jakości przetwornikom i blokadzie stabilizującej w kształcie litery C.

Poznaj wszystkie korzyści

Pewne dopasowanie i bardzo niewielka waga

Pełna wolność, nieograniczone możliwości

  • Przetworniki 8,6 mm/otw. konstrukcja

  • Douszne

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

Wyjątkowo lekka konstrukcja o wadze 5,7 g daje najwyższy komfort*

Wyjątkowo lekka konstrukcja o wadze 5,7 g daje najwyższy komfort*

Ważące zaledwie 5,7 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w intensywnym treningu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie