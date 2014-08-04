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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki douszne

SHQ2200/10

2.5

| (2) Opinie

Odpowiednie do uprawiania sportu

Wyjątkowy, opatentowany zaczep na ucho słuchawek SHQ2200 pozwala skupić się na treningu. Słuchawki pozostają na swoim miejscu niezależnie od sytuacji, a doskonały dźwięk motywuje do wysiłku.

Poznaj wszystkie korzyści

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Odpowiednie do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Szaro-pomarańczowe

Słuchawki o masie zaledwie 8 g zapewniają doskonałe dopasowanie i komfort korzystania

Słuchawki o masie zaledwie 8 g zapewniają doskonałe dopasowanie i komfort korzystania

Słuchawki ActionFit ważą zaledwie 8 g, są więc wyjątkowo lekkie, a korzystanie z nich to czysta przyjemność. Podczas treningu zapomnisz, że masz je na sobie – o ich obecności będzie przypominać jedynie potężny najwyższej jakości, który pozwoli Ci się skupić na treningu i nie tracić motywacji.

Odblaskowy element blokujący słuchawki w przewodzie

Odblaskowy element blokujący słuchawki w przewodzie

Zaczep na kabel i pokrowiec ochronny zapewniają łatwość użytkowania i przechowywania

Dla słuchawek ActionFit dostępny jest zaczep oraz pokrowiec, które ułatwiają zarządzanie przewodami oraz bezpieczne przechowywanie. Skorzystaj z zaczepu i zapomnij o walce z plączącymi się przewodami podczas treningu. Wkładając słuchawki do porowatego pokrowca, unikniesz ich zapocenia!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.5

z 5

2

Opinie

5
4
1

04/08/2014

Polska

Polska

Brak pilota głośności

Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

25/12/2014

România

România

Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator

Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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