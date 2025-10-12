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Produkcja zakończona
SHQ2300LF/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Dzięki zastosowaniu wyjątkowego pierścienia stabilizującego słuchawki Actionfit SHQ2300 pewnie dopasowują się do ucha niezależnie od tego, co robisz. Nie musisz już martwić się wypadającymi słuchawkami — możesz skoncentrować się wyłącznie na treningu.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Pot i deszcz już nie przeszkodzą w intensywnym treningu przy ulubionych utworach. Te sportowe słuchawki Actionfit wykonano z materiałów odpornych na pot i wodę, co sprawia, że są doskonałym towarzyszem podczas treningów przy każdej pogodzie.
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