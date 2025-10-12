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Produkcja zakończona
SHQ2300PK/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Dzięki zastosowaniu wyjątkowego pierścienia stabilizującego słuchawki Actionfit SHQ2300 pewnie dopasowują się do ucha niezależnie od tego, co robisz. Nie musisz już martwić się wypadającymi słuchawkami — możesz skoncentrować się wyłącznie na treningu.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Ważące zaledwie 4,3 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.
W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w intensywnym treningu.
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